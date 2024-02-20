UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Porto ve Arsenal karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Porto - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Porto ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Porto - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Arsenal maçı 19 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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