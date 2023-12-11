UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Salzburg sahasında Benfica'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, RB Salzburg - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB Salzburg - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Salzburg ile Benfica kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Salzburg - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB SALZBURG - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Salzburg - Benfica maçı 12 Aralık Salı günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.