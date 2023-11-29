UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray'ın grubundaki rakipleri Bayern Münih ile Kopenhag kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
B. MÜNİH - KOPENHAG İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Laimer, Goretzka, Upamecano, Davies; Kimmich, Guerreiro, Coman, Müller, Tel; Kane.
Kopenhag: Grabara, Boilesen, Diks, Vavro, Jelert; Lerager, Falk, Goncalves; Elyounoussi, Bardghji, Claesson.
BAYERN MÜNİH - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Kopenhag maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.