UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Barcelona sahasında Porto'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Barcelona - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Barcelona ile Porto kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Porto maçı 28 Kasım Salı günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.