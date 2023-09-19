Sporting Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting Braga sahasında Napoli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sporting Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. C Grubu'nda Sporting Braga ile Napoli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING BRAGA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Braga - Napoli maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de Exxen kanalında canlı yayınlanacak.