Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Devler Ligi saat 19.45'te oynanan iki maçla start aldı.
Milan, evinde Newcastle United'ı ağırlıyor. Diğer mücadelede ise Young Boys, sahasında RP Leipzig'i konuk ediyor. Her iki müsabakanın da canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
MILAN - NEWCASTLE UNITED MAÇI CANLI
İŞTE İLK 11'LER:
Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Thiaw, Theo, Loftus-Cheek, Krunic, Pobega, Chukwueze, Leao, Giroud.
Newcastle United: Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali, Murphy, Gordon, Isak.
Young Boys: Racioppi; Janko, Camara, Amenda, Benito; Lauper, Ugrinic, Niasse, García; Elia, Itten.
Leipzig: Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Xavi Simons, Schlager, Kampl, Forsberg; Openda, Poulsen.