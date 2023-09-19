Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yeni sezon heyecanı başladı. Devler Ligi saat 19.45'te oynanan iki maçla start aldı. Milan, sahasında Newcastle United'ı konuk ediyor. Diğer mücadelede ise Young Boys, evinde RP Leipzig'i ağırlıyor. Her iki müsabakanın da canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2023- 20:30