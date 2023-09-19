Benfica - Red Bull Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Benfica - Red Bull Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica sahasında Red Bull Salzburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Benfica - Red Bull Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2023- 14:20 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023- 14:20