Arsenal - PSV Eindoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Arsenal sahasında PSV Eindoven'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arsenal - PSV Eindoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal - PSV Eindoven maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. B Grubu'nda Arsenal ile PSV Eindoven karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - PSV Eindoven maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - PSV EINDOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - PSV Eindoven maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen ve TV 8.5'da canlı yayınlanacak.