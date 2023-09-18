UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ilk maçında Young Boys, evinde Leipzig'i ağırlayacak. Bu müsabaka heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Young Boys -Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Young Boys ile Leipsiz karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Youngs Boys Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

YOUNG BOYS - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Young Boys - Leipsiz maçı 19 Eylül Salı günü saat 19.45'te TV 8.5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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