Manchester City - Kızılyıldız maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? Manchester City - Kızılyıldız maçı saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ilk maçında Manchester City, evinde Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Bu müsabaka heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Kızılyıldız maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2023- 10:50
Manchester City - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Manchester City ile Kızılyıldız karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Peki, Manchester City - Kızılyıldız maçı ne, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
MANCHESTER CITY - KIZILYILDIZ MAÇI NE, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Manchester City - Kızılyıldız maçı 19 Eylül Salı günü saat 22.00'da TV 8.5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MANCHESTER CITY - KIZILYILDIZ CANLI İZLE