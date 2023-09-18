UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ilk maçında Manchester City, evinde Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Bu müsabaka heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Kızılyıldız maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Manchester City ile Kızılyıldız karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Peki, Manchester City - Kızılyıldız maçı ne, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - KIZILYILDIZ MAÇI NE, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manchester City - Kızılyıldız maçı 19 Eylül Salı günü saat 22.00'da TV 8.5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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