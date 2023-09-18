Lazio - Atletico Madrid maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? Lazio - Atletico Madrid maçı saat kaçta?

Lazio - Atletico Madrid maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? Lazio - Atletico Madrid maçı saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Lazio, evinde Atletico Madrid'i ağırlıyor. Bu müsabaka heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2023- 13:28