UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona ile Belçika temsilcisi Antwerp karşı karşıya gelecek. Peki; Barcelona-Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Barcelona - Antwerp maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Turnuvanın ilk haftasında Barcelona sahasında Royal Antwerp'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA ANTWERP MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Balde; De Jong, Romeu, Gavi; Torres, Lewandowski, Felix.

Antwerp: Butez; Bataille, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Vermeeren, Keita; Balikwisha, Ekkelenkamp, Kerk; Janssen.

BARCELONA - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Devler Ligi'nde Barcelona ile Antwerp arasında oynanacak maç, 19 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.