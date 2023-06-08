Manchester City ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İstanbul'da oynanacak müsabakada Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester City - Inter Şampyonlar Ligi final maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City ile Inter, final maçında karşı karşıya gelecek. Kulüp bazında Avrupa'nın en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde iki dev kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Inter maçı 10 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.