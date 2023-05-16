UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City, Real Madrid'i yarı final maçında konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City ile Real Madrid , yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Real Madrid maçı 17 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TV 8'de canlı yayınlanacak.

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