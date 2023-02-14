PSG BAYERN MÜNİH - CANLI İZLE | PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG BAYERN MÜNİH - CANLI İZLE | PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan PSG - Bayern Münih maçıyla sürecek. Son 16 turunda dünya devi iki kulüp kozlarını paylaşacak. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak maç tüm dünyada merakla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2023- 10:00 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023- 10:00