Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. C Grubu'nda Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaştı.
Zorlu mücadelede kazanan taraf 3-0'lık sonuçla Bayern oldu. Konuk takımın golleri 10. dakikada Sadio Mane, 31. dakikada Choupo-Moting ve 90+5'te Benjamin Pavard'dan geldi.
Bu sonuçla Barcelona 4 puanla 3. sırada kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybetti. İspanyol temsilcisi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bayern Münih ise 15 puana ulaşarak gruptan lider çıkmayı garantiledi.