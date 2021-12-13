13 Aralık 2021, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekiliyor! | CANLI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 13.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu grup müsabakaları sona erdi. Son 16 turunda eşleşmeler belli oluyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı başladı. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 16 takımın katıldığı son 16 turu kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Seri Başları: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real MAdrid, Bayern Münih, Manchester United, Lille, Juventus

Seri Başı Olmayanlar: PSG, Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Inter, Benfica, Villarreal, RB Salzburg, Chelsea

İŞTE EŞLEŞMELER:

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