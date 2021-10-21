21 Ekim 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester United 3-2 Atalanta (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kırmızı Şeytanlar'dan müthiş geri dönüş!

Kırmızı Şeytanlar’dan müthiş geri dönüş!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. maçında Manchester United, Merih Demiral'lı Atalanta'yı konuk etti. Mücadelede 2-0 geriye düşen Kırmızı Şeytanlar, maçı 3-2 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmada milli oyuncumuz 1 gol kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan gruplarda oynanan 3. maçlarla devam etti. Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ın Merih Demiral'lı Atalanta'yı konuk ettiği karşılaşma nefesleri kesti.

Henüz ilk yarıda Atalanta'nın 2-0 üstün konuma geçtiği karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar geri döndü ve mücadeleyi 3-2 galip tamamladı.

Atalanta'nın golleri Pasalic ve Merih Demiral'dan gelirken, United'ın golleri Rashford, Maguire ve Ronaldo'dan geldi.

B. Münih ikinci yarı açıldı! haberin devamı

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