15 Eylül 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Inter - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sporting - Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Sporting - Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu ilk maçında Sheriff ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen...

Sporting - Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Sporting - Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubu ilk maçında Sporting ile Ajax karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında...

Liverpool - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B grubu ilk maçında Liverpool ile Milan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular...

Atletico Madrid - Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Atletico Madrid - Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B grubu ilk maçında Atletico Madrid ile Porto karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular...

Club Brugge - PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Club Brugge - PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu ilk maçında Club Brugge ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen...

M. City - RB Leipzig maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
M. City - RB Leipzig maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. A grubu ilk maçında Manchester City ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular...

Devler Ligi’nde 8 maç oynandı! İşte günün sonuçları
Devler Ligi'nde 8 maç oynandı! İşte günün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı resmen başladı. Devler Ligi'nin ilk gününde 4 grupta 8 maç oynanırken, gecenin sürprizine ise Young Boys...

Dev maçta kazanan Bayern Münih!
Dev maçta kazanan Bayern Münih!

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İspanyol devi Barcelona ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta Bavyera temsilcisi Thomas Müller...

Lille ile Wolfsburg yenişemedi!
Lille ile Wolfsburg yenişemedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sahasında Wolfsburg ile golsüz...

Chelsea Lukaku’yla kazandı!
Chelsea Lukaku'yla kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Chelsea sahasında Zenit'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip Romelu Lukaku'nun attığı golle 1-0 kazandı ve 3...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör