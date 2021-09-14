Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı! Sevilla-Salzburg / Young Boys-Manchester United | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı resmen başladı. 19.45 seanslarında Sevilla sahasında Salzburg'u ağırlarken; Manchester United ise Young Boys'a konuk oluyor. Sevilla-Salzburg ve Young Boys-Manchester United maçlarının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2 maçla birlikte başladı. 19.45'te seansında İspanyol devi Sevilla, Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk ediyor. Bir diğer maçta ise İngiliz temsilcisi Manchester United ise İsviçre ekibi Young Boys'la kozlarını paylaşıyor. İki maçın canlı anlatımları haberimizde...
YOUNG BOYS-MANCHESTER UNITED İLK 11'LER
Young Boys: Von Ballmoos, Hefti, Camara, Lauper, Garcia, Sierro, Martins Pereira, Aebischer, Fassnacht, Ngamaleu, Elia.
Manchester United: De Gea, Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Pogba, Fred, Sancho, Bruno Fernandes, Van de Beek, Ronaldo.
YOUNG BOYS - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Young Boys - Manchester United maçı saat 19:45'te başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.
SEVILLA-SALZBURG İLK 11'LER
Sevilla: Bono; Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Papu Gomez.
Salzburg: Köhn; Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer; Sesko, Camara, Seiwald; Sucic, Aaronson, Adeyemi.
SEVILLA - RB SALZBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sevilla - RB Salzburg maçı saat 19.45'te başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.
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