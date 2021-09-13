13 Eylül 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Emre Kılınç'tan bir ilk! Trabzonspor - Galatasaray maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında Medical Park Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da takımının gollerini kaydeden Emre Kılınç, kariyerinde bir ilke imza attı. (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Emre Kılınç’tan bir ilk! Trabzonspor - Galatasaray maçında...
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Emre Kılınç, kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

Son dakika spor haberi: Emre Kılınç’tan bir ilk! Trabzonspor - Galatasaray maçında...

20 ve 33. dakikalarda takımının gollerini kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki gol birden attı.

Son dakika spor haberi: Emre Kılınç’tan bir ilk! Trabzonspor - Galatasaray maçında...

İkinci yarının başında yerini Aytaç Kara'ya bırakan Emre, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti.

Son dakika spor haberi: Emre Kılınç’tan bir ilk! Trabzonspor - Galatasaray maçında...

Emre Kılınç, mücadele sonrası yaptığı açıklamada "2-0'dan 2-2 olunca insan çok üzülüyor. Trabzon zor bir deplasman ama biz Galatasaray'ız, her yerde kazanmaya gidiyoruz. Önemli olan 3 puan, kazanmak için geldik. 2-0'dan 2-2 yaptığımız için çok üzgünüz. İnşallah bunu ileriki haftalarda telafi edeceğiz. 2 haftadır, 2-0 öndeyken 4 puan kaybettik. Bu bizim için çok üzücü. Bu puanları telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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