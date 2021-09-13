Son dakika spor haberi: Emre Kılınç'tan bir ilk! Trabzonspor - Galatasaray maçında...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında Medical Park Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da takımının gollerini kaydeden Emre Kılınç, kariyerinde bir ilke imza attı. (GS spor haberi)
Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Emre Kılınç, kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.
20 ve 33. dakikalarda takımının gollerini kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki gol birden attı.
İkinci yarının başında yerini Aytaç Kara'ya bırakan Emre, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti.
Emre Kılınç, mücadele sonrası yaptığı açıklamada "2-0'dan 2-2 olunca insan çok üzülüyor. Trabzon zor bir deplasman ama biz Galatasaray'ız, her yerde kazanmaya gidiyoruz. Önemli olan 3 puan, kazanmak için geldik. 2-0'dan 2-2 yaptığımız için çok üzgünüz. İnşallah bunu ileriki haftalarda telafi edeceğiz. 2 haftadır, 2-0 öndeyken 4 puan kaybettik. Bu bizim için çok üzücü. Bu puanları telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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