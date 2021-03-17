17 Mart 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bayern Münih Lazio maçı CANLI

Bayern Münih - Lazio | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

Son 16 Turu'nda ile karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - Lazio maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. - Lazio maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAYERN MÜNİH - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayan Bayern Münih - Lazio maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

BAYERN MÜNİH - LAZIO İLK 11'LER

Bayern Münih: , , , , , , , , , Sane, .

Lazio: Reina, Marusic, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Alberto, Fares, Correa, Vedat

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Chelsea - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Chelsea - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bayern Münih - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bayern Münih - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İlkay attı Man City turladı! İlkay attı Man City turladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ