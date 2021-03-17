Bayern Münih Lazio maçı CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih ile Lazio karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - Lazio maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu mücadelesinde Bayern Mğnih ile Lazio kozlarını paylaşıyor. Bayern Münih - Lazio maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BAYERN MÜNİH - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 23:00'te başlayan Bayern Münih - Lazio maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
BAYERN MÜNİH - LAZIO İLK 11'LER
Bayern Münih: Nubel, Pavard, Boateng, Hernandez, Alaba, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Sane, Lewandowski.
Lazio: Reina, Marusic, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Alberto, Fares, Correa, Vedat
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