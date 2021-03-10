10 Mart 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Liverpool-Leipzig | CANLI

Liverpool-Leipzig | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor.  ile  karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

LIVERPOOL - RB LEIPZIG MAÇI 11'LERİ

Liverpool: , , , , , , Wijnaldum, , , , Jota

RB Leipzig: , Upamecano, Mukiele, , Kampl, Sabitzer, Adams, , Nkunku, Poulsen, Forsberg



LIVERPOOL - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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