Lazio Bayern Münih maçı CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Lazio ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Lazio - Bayern Münih maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 Turu maçında Lazio ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Lazio - Bayern Münih maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 23:00'te başlayan Lazio - Bayern Münih maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
LAZIO - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER
Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile
Bayern Münih: Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Lewandowski
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