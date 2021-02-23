23 Şubat 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Lazio Bayern Münih maçı CANLI

Lazio - Bayern Münih | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ile karşı karşıya geliyor. Lazio - Bayern Münih maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 Turu maçında ile kozlarını paylaşıyor. Lazio - Bayern Münih maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayan Lazio - Bayern Münih maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

LAZIO - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER

Lazio: Reina; , , ; Lazzari, Milinkovic-, , , ; Correa, Immobile

Bayern Münih: ; , Boateng, Alaba, ; , Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Lewandowski

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