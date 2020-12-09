09 Aralık 2020, Çarşamba

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ırkçılık açıklaması

Başkan Erdoğan'dan ırkçılık açıklaması!
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 09.12.2020

Son dakika haberi: 'nde ile arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalı sonrası Başkan , hesabından bir paylaşım yaptı.

'nde ile arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalı sonrası Başkan , hesabından bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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