Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bugün oynanan maçlarla başladı. H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, çarşamba günü saat 20.55'te RB Leipzig'i konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programına ve mücadelelerin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmaları Lokomotiv Moskova - Salzburg ve Shakhtar Donetsk - Real Madrid arasında oynanıyor.
Devler Ligi'nde H Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, çarşamba günü evinde saat 20.55'te Leipzig ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta programı şöyle:
Bugün
20.55 Lokomotiv Moskova - Salzburg
20.55 Shakhtar Donetsk - Real Madrid
23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih
23.00 Borussia Mönchengladbach - Inter
23.00 Olympique Marsilya - Olympiakos
23.00 Porto - Manchester City
23.00 Liverpool - Ajax
23.00 Atalanta - Midtjylland
2 Aralık Çarşamba
20.55 Krasnodar - Rennes
20.55 Medipol Başakşehir - Leipzig
23.00 Sevilla - Chelsea
23.00 Borussia Dortmund - Lazio
23.00 Club Brugge - Zenit
23.00 Juventus - Dinamo Kiev
23.00 Ferencvaros - Barcelona
23.00 Manchester United - Paris Saint-Germain
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