01 Aralık 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 Giriş Tarihi: 01.12.2020

'nde heyecan bugün oynanan maçlarla başladı. H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz , çarşamba günü saat 20.55'te RB Leipzig'i konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programına ve mücadelelerin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmaları - Salzburg ve - arasında oynanıyor.

Devler Ligi'nde H Grubu'nda mücadele eden , çarşamba günü evinde saat 20.55'te Leipzig ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta programı şöyle:

Bugün
20.55 Lokomotiv Moskova - Salzburg
20.55 Shakhtar Donetsk - Real Madrid
23.00 -
23.00 - Inter
23.00 Olympique Marsilya - Olympiakos
23.00 Porto -
23.00 Liverpool - Ajax
23.00 Atalanta - Midtjylland

2 Aralık Çarşamba
20.55 Krasnodar - Rennes
20.55 Medipol Başakşehir - Leipzig
23.00 Sevilla -
23.00 - Lazio
23.00 - Zenit
23.00 -
23.00 Ferencvaros -
23.00 - Paris Saint-Germain



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