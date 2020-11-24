24 Kasım 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester United - Başakşehir maçı CANLI

M. United - Başakşehir | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 Giriş Tarihi: 24.11.2020

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , H Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanına konuk oluyor. Turuncu-lacivertliler, ilk maçta mağlup ettiği güçlü rakibini bir kez daha yenerek gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Manchester United - Medipol Başakşehir maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz zorlu deplasmanında ile karşılaşıyor. ve öğrencileri mutlak galibiyet için sahaya çıktı. Manchester United - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

MANCHESTER UNITED - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Başakşehir maçı saat 23:00'te başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

MANCHESTER UNITED - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Telles, Fred, Van de Beek, Rashford, Bruno Fernandes, Martial, Cavani

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Chadli, Deniz Türüç, Edin Visca,


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