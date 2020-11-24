Manchester United - Başakşehir maçı CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 4. maçında Manchester United deplasmanına konuk oluyor. Turuncu-lacivertliler, ilk maçta mağlup ettiği güçlü rakibini bir kez daha yenerek gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Manchester United - Medipol Başakşehir maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir zorlu Old Trafford deplasmanında Manchester United ile karşılaşıyor. Okan Buruk ve öğrencileri mutlak galibiyet için sahaya çıktı. Manchester United - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
MANCHESTER UNITED - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester United - Başakşehir maçı saat 23:00'te başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
MANCHESTER UNITED - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Telles, Fred, Van de Beek, Rashford, Bruno Fernandes, Martial, Cavani
Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Chadli, Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba
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