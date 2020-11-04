UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu 3. hafta mücadelesinde Zenit ile Veda Muriç'in yeni takımı Lazio karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Zenit - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. F grubu 3. hafta mücadelesinde Zenit ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zenit - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ZENIT - LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Zenit - Lazio maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 20:55'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ZENIT - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Zenit: M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Wendel, Barrios, Mostovoy; Dzyuba, Erokhin

Lazio: Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; Pereira, Vedat Muriqi

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