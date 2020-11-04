Başakşehir - Manchester United | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Manchester United karşı karşıya geliyor... Kritik karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir H grubundaki 3. maçına dünya devi Manchester United kaşısında çıkıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü Demba Ba'dan geldi.
BAŞAKŞEHİR - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Manchester United maçı saat 20:55'te başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
BAŞAKŞEHİR - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ
Başakşehir: Mert, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Aleksic, Berkay, İrfan Can, Visca, Demba Ba, Deniz Türüç
Manchester United: Henderson, Tuanzebe, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Matic, Van de Beek, Bruno Fernandes, Mata, Martial, Rashford
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