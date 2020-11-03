Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 3. hafta maçında Salzburg ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Bayern Münih maçı izle...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu temsilcilerinden RB Salzburg ile Bayern Münih 3. hafta mücadelesinde karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
SALZBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Salzburg - Bayern Münih maçı 3 Kasım Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
SALZBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
RB Salzburg: Stankovic, Ulmer, Onguéné, Ramalho, Kristensen, Camara, Junuzovic, Szoboszlai, Berisha, Mwepu, Koita
Bayern Münih: Neuer, Hernández, Alaba, Boateng, Pavard, Goretzka, Kimmich, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski
SALZBURG - BAYERN MÜNİH MAÇININ HAKEMİ KİM?
Salzburg ile Bayern Münih arasında oynanacak kritik mücadeleyi Danny Makkelie yönetecek.
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