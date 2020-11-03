Real Madrid - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu 3. hafta maçında Real Madrid ile Inter karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Real Madrid - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Real madrid inter maçı izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B grubu temsilcilerinden Real Madrid ile Inter 3. hafta mücadelesinde karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL MADRID - INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Inter maçı 3 Kasım Salı günü saat 23:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Mendy, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kross, Valverde, Asensio, Hazard, Benzema

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, Vrij, Kolarov, Barelli, Brozovic, Vidal, Young, Hakimi, Perisic, Martinez

REAL MADRID - INTER MAÇI HAKEMİ KİM?

Real Madrid - Inter arasında oynanacak mücadeleyi Clement Turpin yönetecek.

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