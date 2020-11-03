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Real Madrid - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Inter maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

Şampiyonlar Ligi B grubu 3. hafta maçında ile Inter karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Real Madrid - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Real madrid maçı izle...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B grubu temsilcilerinden ile Inter 3. hafta mücadelesinde karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL MADRID - INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Inter maçı 3 Kasım Salı günü saat 23:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Mendy, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kross, Valverde, Asensio, Hazard, Benzema

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, Vrij, Kolarov, Barelli, Brozovic, Vidal, Young, Hakimi, Perisic, Martinez

REAL MADRID - INTER MAÇI HAKEMİ KİM?

Real Madrid - Inter arasında oynanacak mücadeleyi Clement Turpin yönetecek.

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