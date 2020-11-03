03 Kasım 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City - Olympiakos maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City - Olympiakos maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

Şampiyonlar Ligi C grubu 3. hafta maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Manchester City - Olympiakos maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubu temsilcilerinden - 3. hafta mücadelesinde karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Manchester City - Olympiakos maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City - Olympiakos maçı 3 Kasım Salı günü saat 23:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Zinchenko, García, Dias, Cancelo, İlkay Gündogan, Rodrigo, Bruyne, Foden, Torres, Sterling

Olympiakos: Sá, Holebas, Cissé, Semedo, Rafinha, Bouchalakis, M'Vila, Masouras, Valbuena, Randjelovic, El-Arabi

MANCHESTER CITY - OLYMPIAKOS MAÇININ HAKEMİ KİM?

Manchester City - Olympiakos maçını Carlos Del Cerro Grande yönetecek.

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