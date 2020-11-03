UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 3. hafta maçında Manchester City ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Manchester City - Olympiakos maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubu temsilcilerinden Manchester City - Olympiakos 3. hafta mücadelesinde karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Manchester City - Olympiakos maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City - Olympiakos maçı 3 Kasım Salı günü saat 23:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Zinchenko, García, Dias, Cancelo, İlkay Gündogan, Rodrigo, Bruyne, Foden, Torres, Sterling

Olympiakos: Sá, Holebas, Cissé, Semedo, Rafinha, Bouchalakis, M'Vila, Masouras, Valbuena, Randjelovic, El-Arabi

MANCHESTER CITY - OLYMPIAKOS MAÇININ HAKEMİ KİM?

Manchester City - Olympiakos maçını Carlos Del Cerro Grande yönetecek.

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