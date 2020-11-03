UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu 3. hafta maçında Atalanta ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Atalanta - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu temsilcilerinden Atalanta ile Liverpool 3. hafta mücadelesinde karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Atalanta - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ATALANTA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta - Liverpool maçı 3 Kasım Salı günü saat 23:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ATALANTA - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Sportiello; Toloi, Djimsiti, Romero; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Ilicic, Gomez; Zapata

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Williams, Gomez, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Jota, Salah, Mane

ATALANTA - LIVERPOOL MAÇININ HAKEMİ KİM?

Atalanta ile Liverpool arasında oynanacak olan mücadeleyi Ovidiu Hategan yönetecek

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