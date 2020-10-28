Juventus - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G grubu 2. maçında Juventus sahsında Barcelona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Barcelona maçı izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı devam ediyor. G grubu ekiplerinden Juventus ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi futbolseverler tarafından arama motorlarında detaylar araştırılıyor. Peki, Juventus - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

JUVENTUS - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus - Barcelona maçı 28 Ekim Çarşamba günü saat 23:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Merih Demiral, Bonucci, Danilo, Rabiot, Arthur, Chiesa, Ramsey, Kulusevski, Morata

Barcelona: Neto, Dest, Araujo, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Griezmann, Fati, Messi

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