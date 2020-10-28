28 Ekim 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Başakşehir galibiyet peşinde! Medipol Başakşehir - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Başakşehir - PSG maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

Şampiyonlar Ligi H grubu 2. hafta maçında temsilcimiz , son finalist 'i konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. , Mbappe, İcardi ve gibi yıldızların formasını giydiği Paris Saint Germain ilk maçta 'a yenilerek kötü bir başlangıç yapmıştı. Peki, Medipol Başakşehir - Paris Saint Germain () maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 2. hafta mücadelesinde , Fransa 1. Lig ekiplerinden 'i konul edecek. Kritik mücadele ile ilgili detaylar arama motolarında araştırılıyor. Peki, Medipol Başakşehir - Paris Saint Germain () maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Paris Saint Germain (PSG) maçı 28 Ekim Çarşamba günü saat 20:55'te beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA 32. MAÇINA ÇIKIYOR

Medipol Başakşehir, PSG mücadelesiyle Avrupa kupalarında 32. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 31 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 47 gole engel olamadı. Turuncu-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez bir Fransız ekibi ile karşı karşıya gelecek.

SAHASINDAKİ 16. AVRUPA RANDEVUSU

İstanbul ekibi, Paris Saint-Germain mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 16. iç saha maçını oynayacak. Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 15 maçta, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 15 maçta 15 gol atarken, kalesinde de 14 gol gördü.

EN GOLCÜSÜ EDIN VISCA

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 13 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti. Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 6 golüne ise , Danijel Aleksic, , Stefano Napoleoni, ve Doka Madureira imza attı.

BAŞAKŞEHİR-PARIS SAINT-GERMAIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli, Visca, Kahveci, Topal, Giuliano, Ba, Crivelli

Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Herrera, Rafinha, , Mbappe,

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