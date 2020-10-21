UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde B grubu temsilcisi Real Madrid ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 21 Ekim Çarşamba itibariyle devam ediyor. B grubu mücadelesinde Real Madrid ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL MADRID - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı 21 Ekim Çarşamba günü 19:55'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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