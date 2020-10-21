UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde C grubu temsilcisi Olympiakos ile Marsilya karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Olympiakos - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 21 Ekim Çarşamba itibariyle devam ediyor. C grubu mücadelesinde Olympiakos ile Marsilya karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Olympiakos - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

OLYMPIAKOS - MARSILYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Marsilya maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'da beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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