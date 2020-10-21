21 Ekim 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Midtjylland - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Midtjylland - Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde D grubu temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Midtjylland - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi heyecanı Çarşamba itibariyle devam ediyor. D grubu mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Midtjylland - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MIDTJYLLAND - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Midtjylland - Atalanta maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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