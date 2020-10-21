21 Ekim 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City - Porto maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City - Porto maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde C grubu temsilcisi ile Porto karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Porto maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Manchester City maçını izle...

Şampiyonlar Ligi heyecanı Çarşamba itibariyle devam ediyor. C grubu mücadelesinde ile Porto karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Manchester City - Porto maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City - Porto maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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