Manchester City - Porto maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde C grubu temsilcisi Manchester City ile Porto karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Porto maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Manchester City maçını izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 21 Ekim Çarşamba itibariyle devam ediyor. C grubu mücadelesinde Manchester City ile Porto karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Manchester City - Porto maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City - Porto maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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