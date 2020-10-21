21 Ekim 2020, Çarşamba

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Bayern Münih - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde A grubu temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi heyecanı Çarşamba itibariyle devam ediyor. A grubu mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Bayern Münih - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Atletico Madrid maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Lucas Hernández; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Davies; Lewandowski

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savić, Giménez, Lodi; Carrasco, Saúl, Torreira, Koke; João Félix, Luis Suárez

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