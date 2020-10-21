UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde D grubu temsilcisi Ajax ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ajax - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 21 Ekim Çarşamba itibariyle devam ediyor. D grubu mücadelesinde Ajax ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Ajax - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

AJAX - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ajax - Liverpool maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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