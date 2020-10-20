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Zenit - Club Brugge maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Zenit - Club Brugge maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

'nde heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde F grubu temsilcisi Zenit ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Zenit - Club Brugge maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Zenit maçı izle...

heyecanı 20 Ekim Salı itibariyle başlıyor. F grubu mücadelesinde Zenit ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Zenit - Club Brugge maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ZENIT - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Zenit - Club Brugge maçı 20 Ekim Salı günü saat 19:55'te beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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