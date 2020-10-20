Rennes - Krasnodar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde E grubu temsilcisi Rennes ile Krasnodar karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Rennes - Krasnodar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Rennes maçı izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 20 Ekim Salı itibariyle başlıyor. E grubu mücadelesinde Rennes ile Krasnodar karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Rennes - Krasnodar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RENNES - KRASNODAR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Rennes - Krasnodar maçı 20 Ekim Salı günü saat 22:00'da beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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