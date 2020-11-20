RB Leipzig - Medipol Başakşehir | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde perde açılıyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile karşılaşıyor. Okan Buruk'un öğrencileri zorlu Leipzig deplasmanında mutlak 3 puan almak istiyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Almanya Bundesliga'nın güçlü ekibi RB Leipzig ile karşılaşıyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
RB LEIPZIG-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
RB Leipzig: Gulacsi, Angelino, Orban, Upamecano, Mukiele, Halstenberg, Nkunku, Olmo, Kampl, Fosberg, Poulsen.
Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Rafael, Deniz Türüç, Visca, Crivelli.
RB LEIPZIG – BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Red Bull Arena'da oynanan mücadele TSİ 22.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
RB LEIPZIG – BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 1. hafta mücadelesinde RB Leipzig ile Medipol Başakşahir karşı karşıya geliyor. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalıyor.
ALMAN TAKIMLARIYLA ÜÇÜNCÜ DEFA
Başakşehir, daha önce Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla iki defa eşleşti. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu'nda Hoffenheim'e dış sahada 3-1 mağlup olmuş, İstanbul'da ise sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Geçtiğimiz sezon da Avrupa Ligi J Grubu'nda Borussia Mönchengladbach ile rakip olan Okan Buruk'un takımı, evindeki ilk maçta Alman ekibiyle 1-1 beraber kalırken, Borussia-Park'taki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.
LEIPZIG SADECE BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞTI
Bundesliga temsilcisi Lepizig'in bugüne kadar karşılaştığı tek Türk takımı Beşiktaş. İki takım, 20117-2018'de Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele ederken, siyah-beyazlılar, ilk maçı sahasında 2-0, rövanşı da Almanya'da 2-1 kazanarak rakibine puan şansı tanımamıştı.
LİGLERDE LEIPZIG İYİ DURUMDA
Başakşehir ve Leipzig'in liglerinde gösterdiği performansa baktığımızda ise Alman temsilcisi ön plana çıkıyor. Leipzig, Bundesliga'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Medipol Başakşehir ise son şampiyon unvanını taşıdığı Süper Lig'e iyi başlayamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet sonucu 4 puanla 19. sırada yer alıyor.
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