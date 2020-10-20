20 Ekim 2020, Salı

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RB Leipzig – Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Başakşehir devler arenasında!
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde perde açılıyor. Temsilcimiz , deplasmanda ’nın güçlü takımı RB ile karşılaşacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, RB Leipzig – Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Başakşehir maçı izle…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Medipol , 'nın güçlü ekibi RB ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla harikalar yaratan ve 20 milyon Euro bonservis bedeli ile RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth'un oynayıp oynamayacağına ilişkin sorulan soruya Nagelsmann, Norveçli oyuncunun Leipzig takımıyla çok az antrenman yaptığını, forvette hangi futbolcuların oynayıp oynamayacağına bu akşam yapılacak son antrenmanın ardından karar vereceğini belirtti.

RB LEIPZIG – BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 20 Ekim Salı günü Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG – BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 1. Hafta mücadelesinde RB Leipzig ile Medipol Başakşahir karşı karşıya gelecek. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

RB LEIPZIG - BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Haidara, Adams, Kampl, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsen

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Deniz Türüç, İrfan Can, Mahmut, Mehmet Topal, Visca, Demba Ba

ALMAN TAKIMLARIYLA ÜÇÜNCÜ DEFA

Başakşehir, daha önce Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla iki defa eşleşti. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda C Grubu'nda Hoffenheim'e dış sahada 3-1 mağlup olmuş, İstanbul'da ise sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Geçtiğimiz sezon da Avrupa Ligi J Grubu'nda ile rakip olan 'un takımı, evindeki ilk maçta Alman ekibiyle 1-1 beraber kalırken, Borussia-Park'taki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

LEIPZIG SADECE BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞTI

Bundesliga temsilcisi Lepizig'in bugüne kadar karşılaştığı tek Türk takımı Beşiktaş. İki takım, 20117-2018'de Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele ederken, siyah-beyazlılar, ilk maçı sahasında 2-0, rövanşı da Almanya'da 2-1 kazanarak rakibine puan şansı tanımamıştı.

LİGLERDE LEIPZIG İYİ DURUMDA

Başakşehir ve Leipzig'in liglerinde gösterdiği performansa baktığımızda ise Alman temsilcisi ön plana çıkıyor. Leipzig, Bundesliga'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Medipol Başakşehir ise son şampiyon unvanını taşıdığı 'e iyi başlayamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet sonucu 4 puanla 19. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte Leipzig maçı öncesi 3 eksik futbolcu bulunuyor. Okechukwu Azubuike, Nacer Chadli ve Uğur Uçar sakatlıklarından dolayı oynanacak zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Okan Buruk: Ülke puanı için mücadele edeceğiz

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