20 Ekim 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Paris Saint Germain (PSG) - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG - M. United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde H grubu temsilcisi () ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, (PSG) - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? PSG ...

Şampiyonlar Ligi heyecanı Salı itibariyle başlıyor. H grubu mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, () - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Manchester United maçı 20 Ekim Salı günü saat 22:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Gueye, Paredes, , , Mbappe

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles, Matic, Pogba, Mata, Fernandes, Rashford, Martial

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