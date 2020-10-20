UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde G grubu temsilcisi Barcelona ile Ferencvaros karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Ferencvaros maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Barcelona maçı izle...