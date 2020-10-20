Lazio - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde F grubu temsilcisi Lazio ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lazio - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Dortmund maçı izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 20 Ekim Salı itibariyle başlıyor. F grubu mücadelesinde Lazio ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Lazio - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LAZIO - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio - Borussia Dortmund maçı 20 Ekim Salı günü saat 22:00'da beIN Sports Max 1'den canlı yayınlancak.

LAZIO - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Thomas Strakosha; Patric, Francisco Acerbi, Nicolo Armini; Mohamed Salim Fares, Luis Alberto, Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic, Djavan Anderson; Ciro Immobile, Joaquin Correa

Dortmund: Roman Burki, Emre Can, Mats Hummels, Lukasz Piszczek, Thomas Meunier, Jude Bellingham, Axel Witsel, Raphael Guerreiro, Jadon Sancho, Marco Reus, Erling Braut Haaland

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