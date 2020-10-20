Dinamo Kiev - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde G grubu temsilcisi Dinamo Kiev ile Juventus karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Dinamo Kiev - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Juventus maçı izle...
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 20 Ekim Salı itibariyle başlıyor. G grubu mücadelesinde Dinamo Kiev ile Juventus karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Dinamo Kiev - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DINAMO KIEV - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Dinamo Kiev - Juventus maçı 20 Ekim Salı saat 19:55'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
DINAMO KIEV - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Dinamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Tsyhankov, de Pena, Supriaha
Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Kulusevski; Morata, Chiesa
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