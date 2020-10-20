20 Ekim 2020, Salı

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Dinamo Kiev - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Dinamo Kiev - Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

'nde heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde G grubu temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Dinamo Kiev - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Juventus maçı izle...

heyecanı Salı itibariyle başlıyor. G grubu mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Dinamo Kiev - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DINAMO KIEV - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Juventus maçı 20 Ekim Salı saat 19:55'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DINAMO KIEV - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dinamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Tsyhankov, de Pena, Supriaha

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Kulusevski; Morata, Chiesa

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