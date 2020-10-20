Chelsea - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde E grubu temsilcisi Chelsea ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Chelsea maçı izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 20 Ekim Salı itibariyle başlıyor. E grubu mücadelesinde Chelsea ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Chelsea - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CHELSEA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea - Sevilla maçı 20 Ekim Salı günü saat 22:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

CHELSEA - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy, Chilwell, Christensen, Silva, James, Jorginho, Kanté, Mount, Havertz, Ziyech, Werner

Sevilla: Bounou, Acuña, Carlos, Gómez, Navas, Rakitic, Fernando, Jordán, Ocampos, Jong, Suso

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