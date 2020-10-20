Barcelona - Ferencvaros maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde G grubu temsilcisi Barcelona ile Ferencvaros karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Ferencvaros maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Barcelona maçı izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 20 Ekim Salı itibariyle başlıyor. G grubu mücadelesinde Barcelona ile Ferencvaros karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Barcelona - Ferencvaros maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BARCELONA - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Ferencvaros maçı 20 Ekim Salı günü saat 22:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

BARCELONA - FERENCVAROS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Neto, Firpo, Lenglet, Araújo, Dest, Puigi, Pjanic, Fati, Coutinho, Trincão, Braithwaite

Ferencvaros: Dibusz, Heister, Kovacevic, Blazic, Lovrencsics, Kharatin, Somália, Nguen, Isael, Zubkov, Boli

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